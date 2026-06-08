北海道・旭川市で女子高校生を橋から落下させ殺害した罪などに問われている内田梨瑚被告（23）に、検察は懲役27年を求刑しました。一礼したあとに被告が語ったこととは。「懲役27年に処するべき」と検察側が求めた瞬間、内田梨瑚被告は表情を一切変えることはありませんでした。2024年4月、北海道・旭川市で起きたこの事件。内田被告は自身の画像データを無断で使いSNSに投稿した、当時17歳の女子高校生を監禁・暴行したうえ、橋か