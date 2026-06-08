横浜ＤｅＮＡを自由契約となったコックス（資料写真）横浜ＤｅＮＡのオースティン・コックス投手（２９）が８日、自由契約となった。１日にウエーバー公示の手続きを行っていた。コックスは今季、来日１年目で開幕ローテーション入りし、初登板初勝利を挙げたが、登板２試合目で上半身のコンディション不良を訴えた。その後、米国内の病院で左肘内側側副靱帯（じんたい）を補強するインターナルブレース手術を受け、今季中の復