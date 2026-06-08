お笑いコンビ、ハイヒールのリンゴ（64）が8日放送のカンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組では高市早苗首相陣営による中傷動画疑惑報道を伝えた。4日と5日に行われた衆参両院の予算委員会で、高市氏は自身の陣営が昨年の自民党総裁選で他候補を中傷する動画を作成、投稿したとする「週刊文春」報道をめぐり、首相の公設第1秘書と動画を作成したとされる男性の会話音