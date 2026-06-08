山陽オートは８日、準決勝戦が行われた。篠原睦（４９＝飯塚）は湿走路の１１Ｒ、内々を攻め、村田光希との首位争いを制し１着、連勝ゴールとなった。「整備して初日よりいい感じがした。乗り味が初日より良くなっているし、雨に関しては言うことない」と納得顔。「晴れは乗ってみてだけど、雨でいいので良くなっていると思う。楽しみ」と表情は明るい。この日が４９回目の誕生日。見事バースデー勝利で今年８回目の優出。地元