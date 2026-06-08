フリーアナウンサーの川田裕美アナが８日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に出演。この日は川田アナがゲストで登場。同番組の月曜パートナーを務める佐藤とプライベートでも親交が深いという川田アナは「友達ってこの業界にいなくって、全然。栞里ちゃんに番組を通して声をかけてもらったのがうれしくって、すぐ２人でご飯行く約束をして。私が結婚する前に彼氏に１番最初に会ったのも栞里ちゃん」と仲の良さを語っ