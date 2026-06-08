安倍昭恵氏が８日、Ｘを更新。長野県にある安倍神像神社で安倍晋三元首相の銅像の除幕式に参加したことを報告した。同神社は安倍氏をまつっている神社で２０２３年に建立。宮司の佐藤素心氏は０６年に安倍氏と拉致問題の会合で知り合い、同じ山口県人という共通点もあり交流を続けてきた。２２年に安倍氏が殺害されたことを受けて、鎮魂のために佐藤氏が私費を投じて建立していた。約３年かけて安倍氏の銅像が完成し、この日