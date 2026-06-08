◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（８日・甲子園）阪神戦が２試合連続で天候不良のため中止になった。先発予定だった楽天・藤井聖投手（２９）は２日連続で登板が流れることになった。実は昨年も自身が先発登板する予定だった試合が２試合連続で中止になり、登板自体がなくなったことがあった。２年連続での“珍事”を経験することになり、「雨男ですね。私は雨男です。認めます」と苦笑い。これまでは“雨男”で