ソフトバンクの倉野信次チーフ投手コーチ（５１）が８日、ファームで実戦復帰を果たした上沢直之投手（３２）の今後について言及した。上沢はコンディション不良により５月１７日に出場選手登録を抹消された。抹消後はリハビリ組に移管し、今月７日のファームリーグ・広島戦（タマスタ筑後）で実戦復帰。３回１／３を投げて５安打４失点（自責２）という結果だった。映像で投球を見たという倉野コーチは「出力に関してはそん