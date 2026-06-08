第１子を出産したタレントの藤田ニコルが親子ショットを公開し、「ママの顔」になっていると話題を集めている。藤田は８日までに自身のインスタグラムを更新し、「無事に娘との生活も１か月を迎え、お宮参りも終えることができました娘はお家を出てから帰ってくるまで、ずっと夢の中でした笑」と娘のお宮参りを報告。淡いピンクの着物姿で娘を抱っこし、柔らかな表情を浮かべたショットを添えた。続けて「慌ただしく過ぎて