【モデルプレス＝2026/06/08】タレントの小倉優子が6月7日、自身のInstagramを更新。焼き肉のタレを使った牛肉ガーリックピラフのレシピ動画を公開し、話題となっている。【写真】42歳3児のママタレ「これは間違いない」と話題のガーリックピラフ◆小倉優子「10分で完成！」牛肉ガーリックピラフのレシピ披露小倉は「10分で完成！焼肉のタレで絶品！牛肉ガーリックピラフ」と題し、レシピ動画を投稿。工程ごとにわかりやすいキャプ