ドル円一時１５９．８６レベルまで急落＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は160.20付近から一時159.86付近まで急落した。クロス円も同様に下落しており、円買いが持ち込まれている。 きょうは東京午後に160.39付近まで高値を伸ばしたものの、その後は次第に上値重く推移した。市場には160円台での介入警戒感が残る面があるようだ。また、本日は160.00に34億ドル規模と特大の期限設定が観測されている。160.00付近を軸