秋田朝日放送 去年３月潟上市の自宅に火をつけ全焼させた放火の罪に問われている男に懲役１０年の実刑判決が言い渡されました。 起訴状などによりますと住所不定の無職、櫻庭優喜被告（５６）は去年３月、母親と２人で住む自宅に灯油をまいて火を放ち、自宅と近隣の家あわせて２軒を全焼させた現住建造物等放火の罪に問われています。 ８日の判決公判で秋田地裁の岡田龍太郎裁判長は「住民が多数いる住宅街で犯行に及び