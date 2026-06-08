東京時間17:47現在 香港ハンセン指数 24657.06（-304.89-1.22%） 中国上海総合指数 3959.34（-68.40-1.70%） 台湾加権指数 43502.78（-1568.16-3.48%） 韓国総合株価指数 7484.41（-676.18-8.29%） 豪ＡＳＸ２００指数 8625.12（休場） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 73669.81（-573.53-0.77%） ８日のアジア株は全面安。前週末発表の５月の米雇用統計が想定以上に強い結果となり、年内