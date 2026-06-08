秋田朝日放送 少子高齢化の進む秋田で楽しく年を重ねられる社会について考えるイベントが開かれました。 「Ａｇｅ‐ＷｅｌｌＡＫＩＴＡ」は前向きな少子高齢化社会を目指す東京のスタートアップ企業が開催するイベントです。 秋田大学の教授や学生、地域企業などから３３人が参加し、Ａｇｅ‐Ｗｅｌｌ＝高齢者がポジティブに年を重ねられる未来について考えました。 後半に行われたワークショップでは幅