秋田朝日放送 台湾からのチャーター便やクルーズ船の寄港により秋田の外国人観光客の数は年々増えています。東北地方全体でも増えていて、東北運輸局によりますと去年１年間の東北地方の外国人のべ宿泊者数は２７７万２３６０人、その前の年も２２９万３７７０人と２年連続で過去最高を更新しています。 一時は新型コロナの影響で伸び悩んでいましたがここ２年は新型コロナ以前よりも増えています。