6月8日午前、フィリピン付近でマグニチュード8.2の地震があり高知県内の沿岸部に津波注意報が発表されましたが、被害などは確認されていません。気象庁によりますと、8日午前8時38分頃フィリピン付近を震源とするマグニチュード8.2の地震が発生し、気象庁は午前9時すぎに高知県を含む太平洋の沿岸地域に津波注意報を発表しました。■気象庁 清本 真司 地震津波対策企画官「津波注意報が解除されるまでは、海に入ったり