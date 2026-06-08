お笑いコンビ・千鳥の大悟（46）が、7日放送のTOKYO FM『川島明 そもそもの話』（毎週土曜後5：00）にゲスト出演。大悟が師匠と慕う志村けんさんに“ハマった”きっかけを語った。【写真】志村さんが生み出した「この世で一番おもしろい白」はこれ…懐かしのバカ殿2020年3月に亡くなった志村さんの晩年、常に隣にいた印象がある大悟。まさに師匠と弟子のような関係性について、麒麟・川島明から「志村さんにハマるのが早かっ