シンガー・ソングライターの絢香（38）が8日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、手作りのおにぎりを披露した。絢香は「長女が小さい頃はよくおにぎりに顔付けて私頑張ってたなぁ〜とか懐かしくなって顔描いてみたらなんとも食べたくない不気味さに。笑」とつづり、皿に乗せたおにぎりの写真を投稿。「なんで私が描いたら可愛くならないのだろ」と続けた。また、味付けは「ごま油、しょうゆ、韓国のり、