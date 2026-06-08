きょう夕方、名古屋市西区の商業施設で、「目がしばしばしたり、咳込んだりしている人が多数いる」などの通報がありました。【映像】名古屋市の商業施設で多数が咳込み…（現場の様子）警察によりますと、午後5時半ごろ、名古屋市西区の商業施設、『mozoワンダーシティ』で、「目がしばしばしたり、咳込んだりしている人が多数いる」などと施設の警備員から119番通報がありました。詳しい原因はまだ分かっていません。現在、