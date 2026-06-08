今年1月から5月の飲食業の倒産が過去30年間で最多だったことがわかりました。【映像】飲食業の倒産が過去最多 人件費高騰で急増東京商工リサーチによりますと、今年1月から5月までの1000万円以上の負債を抱えた飲食業の倒産は411件と、前の年よりも2.2％増え、過去30年間の同じ期間で最多を更新しました。「居酒屋」「日本料理店」「ラーメン店」で増加し、人件費高騰による倒産は前の年の6.6倍に急増しました。特に資本金