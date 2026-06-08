ボートレースとこなめのPR隊が8日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪問。13〜18日に行われる「開設73周年記念競走G1トコタンキング決定戦」の魅力をアピールした。とこなめ周年4Vを狙う池田浩二を筆頭に平本真之、磯部誠の地元“ビッグスリー”に対し、遠征勢は桐生順平（埼玉）、馬場貴也（滋賀）ら豪華布陣で挑む。キャンペーンレディーの南実千晴は「安定感があって、調子のいい池田選手に注目しています。実績