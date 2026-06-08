「ニセ警察詐欺」をはじめとした特殊詐欺による被害が過去最悪となる中、大手コンビニでは対策を呼びかける動画の放映をあすから全国の店舗に拡大します。【映像】ファミマ 詐欺対策動画を全国放映へ（実際の様子）警察庁によりますと、去年1年間の特殊詐欺の被害額は1400億円を超え、中でも警察官をかたる「ニセ警察詐欺」が急増しています。こうした中、ファミリーマートでは特殊詐欺の対策などを呼びかける動画を一部地域