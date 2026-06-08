【櫻井おとの写真集感電】 8月17日発売 価格：3,960円 撮影：曽根将樹 【拡大画像へ】 小学館は、「櫻井おとの写真集感電」を8月17日に発売する。価格は3,960円。 本書は「令和のグラビアクイーン」と評されるグラビアアイドル・櫻井おとのさんの2nd写真集。約4年ぶりの写真集となる今作の撮影地は台湾・台北。櫻井さん本人が打ち出した「二面性」というテー