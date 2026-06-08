初夏のハリウッドは空前のホラーブームだ。6月5日～7日の北米映画ランキングは、『最終絶叫計画』シリーズの13年ぶり最新作『最終絶叫計画 令和！』がNo.1に輝いた。第3位『Backrooms（原題）』、第4位『オブセッション 災愛』との“ホラートライアングル”となっている。 参考：20代監督のホラー映画、なぜ『SW』を圧倒？『Backrooms』『オブセッション』が北米席巻 『最終絶叫計画