ほっそりとしたウエストをキープしていくためには、お腹側も背中側も満遍なく鍛えるのが鍵。そこで習慣に採り入れたい簡単エクササイズがピラティスの【ニーロッキング】です。脇腹から背中の筋肉をストレッチしつつ、ねじることでウエスト周りをグッと引き締める“ストレッチ×ツイスト”エクササイズになります。ニーロッキング（１）仰向けに寝て両脚のひざとくるぶしをつけ、両腕を手のひらを上にして体の横に置き、一旦息を吸