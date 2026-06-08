「チークは入れているのに、なんだか顔が平坦に見える」「以前より顔がぼんやりした印象になった気がする」と感じることはありませんか？40代・50代になると、顔立ちの印象はチークの色よりも“入れる位置”によって大きく変わります。2026初夏は血色感を生かしたナチュラルメイクが再注目。ただし今季は色をしっかり見せるよりも、自然な立体感や軽やかさを演出するのがポイントです。大人世代こそ、チークの位置を見直すことでア