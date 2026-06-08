山形県内各地でクマが目撃されていますが、山形の旬の味覚、さくらんぼにも影響が出ています。村山市ではクマがさくらんぼを食い荒らす様子がカメラに捉えられていました。 【画像】クマがさくらんぼを食い荒らす さくらんぼ園地の監視カメラの映像です。さくらんぼの木に向かい実をとり食べる様子がとらえられています。 映像はおととい午前０時半ごろ村山市のさくらんぼ畑で撮影されました。 ■「山手だからこういうリスクも