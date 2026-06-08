中東情勢の影響から建設資材が不足し、工事の見通しが立たない状況になっているとして、山形県の建設業協会が吉村知事に早急な支援を求める要望書を提出しました。 【写真を見る】「いつまで続くのか」資材不足で工事の見通し立たない状況に…政府への働きかけや費用増加への対応など、建設業協会が吉村知事に要望（山形） 大内希美アナウンサー「続く中東情勢の緊迫化。原油を原料とする塗料や断熱材などの価格高騰のみな