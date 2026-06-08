日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月8日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 13772( 13452) 9月限 842( 742) TOPIX先物 6月限 11243( 11243) 9月限 731( 731) 日経225ミニ 6月限316698(316698