日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月8日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 26221( 23277) 9月限5575(5295) TOPIX先物 6月限 35780( 34793) 9月限 13964( 13964) 日経225ミニ 6月限332249(330238