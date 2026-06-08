日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万3000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 528( 328) 松井証券 141( 141) SBI証券 168(82) 楽天証券64(48) BNPパリバ証