日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万3000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 385( 375) 松井証券79(79) SBI証券 200(60) BNPパリバ証券 46(46) インタラク