日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万5000円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 130( 130) JPモルガン証券99(99) ソシエテジェネラル証券24(24) SBI証券 39(15)