日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万5000円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 583( 483) JPモルガン証券 272( 272) ソシエテジェネラル証券78(78) BNPパリバ証券 148(48)