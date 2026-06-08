●しつこい雨は今夜まで●あす9日(火)は雨の可能性低いが 雲は取れにくい空が続く●10日(水)以降の今週後半は しばらく梅雨の中休み＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 週明けの、きょう8日(月)の県内は、南西→北東方向へと進んでいく雨雲の通り道に入り続る状態が続きました。雨の量が極端に多くなる状況にはなっていませんが、雨が降ったり止んだり…スッキリしない天気が、しつこく続いています。 気象衛星による雲画像でさらに広