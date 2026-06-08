（山岡記者）「内田被告の裁判は検察がついに求刑をします。傍聴券を求め、たくさんの人が並んでいます」８回目となった内田梨瑚被告の裁判。検察は「酌量の余地は一切ない」と主張しました。（検察）「橋の欄干に座った状態で『落ちろ』『死ねや』と何度も怒鳴られていた。心身ともに限界まで追い込まれており、橋から落ちる以外の選択は考えられない心理状態であったことは明らか。被告人を懲役２７年に処するべきである」終始、