ブルペンで調整する巨人・田中将（手前）と則本＝ジャイアンツ球場巨人の田中将、則本が9日からの楽天3連戦で先発し、古巣と初対戦する。2013年に楽天初のリーグ優勝、日本一に貢献した両投手が8日、川崎市のジャイアンツ球場で調整。11日の先発が予定される田中将は2季ぶりの仙台での登板に「楽しみ。勝ちたいからこそやることは同じ」と冷静な口ぶりだった。今季加入した則本は9日の先発。「いい思いも苦しい思いもしたマウ