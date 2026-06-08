八代市の新庁舎建設をめぐる汚職事件で、容疑者らの主張が新たに分かりました。 【写真を見る】「『賄賂』ではなく合同会社の売上の一部」「ちゃんこ店の開店資金」“マネロン”2000万円について容疑者ら主張【熊本・八代“巨額”汚職事件】 容疑者らはマネーロンダリングしたとされる2000万円について、容疑者2人の「合同会社の売上金の一部」と説明していて、口座に入金した理由を「飲食店開業の資金にするため」と主