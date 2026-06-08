■現役選手はエンバペ、ヴィニシウス、ハーランド、そしてクリスティアーノ・ロナウドNIKE（ナイキ）は、世界中の若いフットボールプレイヤーに向けて既存の型や戦術にとらわれることなく、より攻撃的で創造的、直感的で楽しさに満ちたフットボールのあり方を提案する「Rip the Script（本能で、化けろ）」を発表した。その世界観を表現したムービーには、世界中のスタープレーヤーやレジェンドのほか、スポーツおよびカルチャー