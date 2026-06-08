天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが“天使の歌声”として知られる「ウィーン少年合唱団」のコンサートを鑑賞されました。愛子さまは午後1時半ごろ、「ウィーン少年合唱団」の来日コンサートを鑑賞するため、東京芸術劇場のホールに到着し、会場は拍手に包まれました。“天使の歌声”として知られる「ウィーン少年合唱団」は、オーストリアのユネスコ無形文化遺産に登録されています。コンサートでは、上皇ご夫妻が作詞・作曲された