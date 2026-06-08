セブン-イレブン・ジャパンは、6月9日からレジ横の揚げ物惣菜に新商品「あじフライ（フィレ）」を追加し、順次発売する。【画像】食べ応えありそうな肉厚のセブン-イレブン「あじフライ（フィレ）」おなじみの揚げ物に、本格的な魚系という新たな選択肢を増やす。「あじフライ（フィレ）」は、ふっくらとした肉厚でフライに適した「メアジ」を使用。漁獲後、急速冷凍することで、新鮮な状態で届け、一尾ずつ丁寧に骨取りを行う