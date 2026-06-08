ラグビーＮＴＴリーグワン１部の三重は８日、公式ホームページで「所属選手に関するご報告」として５月２８日に妻への暴行の疑いで逮捕されていた所属するＬＯトレヴァ・ホゼア（２６）について、検察当局による捜査の結果、不起訴処分になったと発表した。三重は公式ホームページで「当クラブは、捜査機関による判断を尊重するとともに、本件によりファンの皆さま、パートナー企業の皆さま、地域の皆さまをはじめ、多くの関係