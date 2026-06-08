歌謡コーラスグループ純烈が8日、都内で会見を行い、リードボーカル白川裕二郎（49）の27年3月31日をもっての卒業を発表した。この日、リーダー酒井一圭（50）は白川の卒業後の純烈メンバー、および弟分モナキにつぐグループメンバーを募集するオーディションの開催を発表した。リードボーカルが卒業するが純烈の解散は「ない」と宣言。「僕も、後上も、この状況をどこかで面白がっているのが怖い」としつつ、「でも、恐らく最大の