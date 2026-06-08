北関東最大の都市・宇都宮市の中心部で、おとといからクマの目撃が相次いでいます。市ではきょう、すべての市立小中学校が休校になり、市民生活への影響が広がっています。きのう未明、宇都宮市中心部にある商店街の防犯カメラの映像です。突然、黒い影が横切ります。別の映像では、はっきりとクマの姿が確認できます。撮影した男性「一目でまず本当に鳥肌が立ちましたよ。怖いっていう印象で。重量感がすごい大きい黒い物体が横切