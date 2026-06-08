カーリングの日本選手権第2日は8日、横浜BUNTAIで1次リーグが行われ、女子はB組で2連覇を狙うミラノ・コルティナ冬季五輪代表のフォルティウスが京大を12―1で下し、開幕2連勝とした。A組のロコ・ソラーレはSC軽井沢クに0―8で敗れ、1勝1敗となった。SC軽井沢クは2戦全勝。男女とも1次リーグは5チームずつの2組に分かれ、各組上位3チームが2次リーグに進む。