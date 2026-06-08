レゲエグループ湘南乃風メンバーのHAN−KUN（47）が8日、自身のインスタグラムを更新。異色のツーショットを掲載した。「“人生爆笑"な瞬間ごぶごぶフェス浜田さんありがとうございましたごぶごぶファミリーの皆さんありがとうございました」という文章とともに、ダウンタウン浜田雅功（63）とのツーショットを掲載した。レアな写真に「楽しい雰囲気がすごく伝わる」「めっちゃ最高でした楽しい時間をありがとうございまし