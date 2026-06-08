関東も梅雨入りした中傘さし運転など自転車の違反行為が相次いでいます。8日朝、千葉・船橋市でみられたのは、自転車の傘さし運転です。前後に子供用のベビーシートを載せ、左手で傘をさして自転車に乗った人は、スピードを落とすことなく歩行者の隙間を縫うように走っていきました。傘さし運転は青切符の対象で、反則金5000円が科せられます。7日に梅雨入りした関東では、傘さし運転の違反が相次いでいました。自転車を運転しなが