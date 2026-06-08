横浜商科大６０周年講演に出席し、あいさつする小泉純一郎元首相（左）と中川秀直元官房長官＝６日、横浜市中区高市早苗首相が再稼働をはじめ原子力発電所の活用に前向きな中、「脱原発」を掲げる小泉純一郎元首相が６日の横浜商科大６０周年記念講演会であいさつに立ち「自然エネルギーで日本を良い国にしていこうじゃないか」などと呼びかけた。２０２２年に講演会活動のとりやめを宣言していたが沈黙を破った。東京電力福島第