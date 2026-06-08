グラビアアイドル林未珠（はやし・みじゅ、28）が8日までにインスタグラムを更新。グラビアをアップした。林は「1stぬ○ど写真集『富士山』たくさん見てくださいねまだ見ていない方はお休みの日にどうぞ」と写真集をPRし、グラビアをアップ。林は上半身に衣類やランジェリーを着用せず、バストを鏡に押しつけた写真を投稿。色白の美肌を見せつけている。この投稿にフォロワーからは「色っぽいね」「肌がキレイ」「セクシーでキレ