これから大規模な修繕工事に入る「金沢21世紀美術館」の休館開始日が来年5月6日に決まりました。工事期間は約11か月間。金沢市は所蔵品の仮設展示やアートイベントなどで街なかの賑わいを維持する方針です。8日開会した金沢市議会。 ■村山 金沢市長：「快適な鑑賞環境の確保に向けた大規模修繕を行うため、明年5月6日より休館いたします」老朽化などに伴い、来年5月から再来年3月まで、大規模な修繕工事が予定されてい